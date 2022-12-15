Bursa'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Bursa'ya şehit ateşi düştü
Editör
EditörEditör
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Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu. Yavuz’un şehadet haberi, şehidin Mudanya’daki ailesine verildi. Şehit için 16 Aralık Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip Mudanya Güzelyalı Duran Camii’nde cenaze töreni düzenleneceği, şehidin naaşının Mudanya Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bursa'ya şehit ateşi düştü
Bursa'ya şehit ateşi düştü