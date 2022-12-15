Bursa'ya şehit ateşi düştü

Pençe Kilit Operasyonunda yaralanan, tedavi gördüğü GATA’da şehit olan 27 yaşındaki Tunahan Yavuz’un Bursa’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin kardeşinin de asker olmak istediği öğrenildi.

Pençe Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet haberi Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Haberi alan anne Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 yaşındaki oğulları Tunahan Yavuz’un cenazesini almak üzere Ankara’ya gitti.

Baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Şehit haberini sabah baba Sadık Yavuz ile birlikte alan aile dostları Cengiz Geçgil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Her gün annenin oğluyla telefonla konuştuğunu belirten Geçgil, “Öncelikle hepimizin, yurdumuzun, milletimizin başı sağolsun. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Anne baba ne zorlukları büyüttü Tunahan elimizde büyüdüler. Kardeşi var Efe Yavuz o da çok asker olmak istiyordu. Babası aynı şekilde emekli jandarma astsubay” dedi.

Şehit Tunahan Yavuz’un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığına defnedilecek.

Evin dışına bayraklar asılırken, taziye çadırlarının kurulması bekleniyor.