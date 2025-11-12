Bursa'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Bursalı

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz şehit oldu.

Kayseri’de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu’ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu’nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz’un ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirileceği bildirildi.