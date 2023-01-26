Bursa'ya turnuva için gelen eski basketbolcu fenalaşarak hayatı kaybetti

Bursa’da eski basketbolcuların düzenlendiği turnuvaya gelen ve oyundan çıktıktan sonra fenalaşan Mehmet Bülent Dilek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi 100.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski basketbolculardan oluşan takımlar arası turnuva düzenlendi. Turnuvaya katılan Dilex Spor takımında oynayan Mehmet Bülent Dilek (58), oyundan çıkar çıkmaz fenalaşarak yere düşerken başını sandalyenin demirine vurarak yaralandı. Dilek’e ilk müdahaleyi orada bulunan sağlık görevlileri yaparken ardından ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Bülent Dilek hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Mehmet Bülent Dilek’in fenalaşarak yere düşme ve kafasını vurma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.