Bursa'ya yapılacak TOKİ'ler için kura çekimi başlıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yüzyılın Toplu Konut Hamlesi" doğrultusunda Bursa’da hayata geçirilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuralarının 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan "Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi" çerçevesinde Türkiye çapında ilk olarak 250 bin, Bursa’da ise 8 bin 650 sosyal konutun hayata geçirileceği duyurulmuştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’daki 8 bin 650 sosyal konut için ‘Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası’ çekilişlerinin 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bursa’da toplamda 177 bin 479 başvurunun olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan; kuraların aşağıda verilen tarihlerde saat 10.00’da Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda yapılacağını duyurdu:

24.01.2023’te Karacabey (TEKNOSAB) Yenikaraağaç Mahallesi’nde 3 bin 316, 25.01.2023’te Nilüfer’de bin 400, 25.01.2023’te Orhangazi Arapzade Mahallesi 150, 26.01.2023’te Kestel Seymen Mahallesi 750, 26.01.2023’te İnegöl Karalar Mahallesi’nde 480, 26.01.2023’te Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi’nde 360, 27.01.2023’te Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi’nde 40, 27.01.2023’te Yenişehir Subaşı Mahallesi’nde 140, 27.01.2023’te Karacabey Taşlık Mahallesi’nde bin, 28.01.2023’te Orhaneli’nde 268, 28.01.2023’te Keles’te 140, 28.01.2023’te Harmancık’ta 150, 28.01.2023’te ise Büyükorhan Orhan Mahallesi’nde 96 sosyal konutun kurası çekilecek.