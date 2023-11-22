Bursa'ya yeni Anjiyo Kalp Merkezi kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Bursa Milletvekili Ayhan Salman müjdeyi verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne 'Anjiyo Kalp Merkezi' kurulacak.

Bursa'ya yeni Anjiyo Kalp Merkezi kurulacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Bursa Milletvekili Ayhan Salman müjdeyi verdi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne ‘Anjiyo Kalp Merkezi’ kurulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İnegöl Devlet Hastanesinde çözüme kavuşulmayı bekleyen huşularla ilgili görüşen Bursa Milletvekili Ayhan Salman, müjdeyi verdi. Görüşme sonrası İnegöllülere müjdeyi veren Salman, “Anjiyo Kalp Merkezi”nin onayını aldığını belirtti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Salman, şunları söyledi: “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldik. İnegöl Devlet Hastanemize “Anjiyo Kalp Merkezi”nin onayını aldık. Çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlayacağımız Anjiyo Kalp Merkezini nasipse 2024 yılının ilk çeyreğinde hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Ayrıca hastanemizin tıbbi cihaz ve ekipman eksiklerini de geniş olarak değerlendirdiğimiz görüşmemizde, ihtiyacımız olan branşlarda uzman doktor atamaları için Bakanımız talimatlarını verdiler. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”