Bursa'ya yeni cazibe merkezi kuruluyor

Türkiye’nin özel sektör girişimiyle hayata geçirilen en büyük karma projelerinden biri olan ve içerisinde bin 334 konut, 778 ofis, 57 bin metrekarelik 2 AVM ve bir otel bulunan cazibe merkezinin temeli atıldı

Toplamda üç ayrı etabıyla 900 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen ve tamamı 5 yıl içinde tamamlanması planlanan Atış Şirketler Grubu’nun en yeni projesi Babylon, 1334 konutu, 778 ofisi, toplamı 57 bin metrekareden oluşan iki ayrı AVM’si ve 128 odalı oteliyle birlikte Bursa’nın yeni ve benzersiz yaşam alanı olacak.

Temel atma törenine Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış ile proje partnerleri, protokol temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Açılışında konuşan CEO Ahmet Atış, Bursa’ya değer katacak yeni yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti. Projede konut alanlarının yanı sıra bünyesinde barındıracağı otel, AVM, ofis ve konutlarıyla kentin yeni ikonu haline geleceğinin altını çizen Atış, Projeyi ilk iki etabında toplam 900 bin metrekarelik bir alanda geliştiriyoruz. Bu projenin tamamını bitirmek için beş yıllık bir hedefimiz var. Birinci etabımızı 2024 yılında, ikinci etabımızı ise 2025 yılının sonunda teslim edeceğiz. Projenin içindeki AVM yapılanmalarımızla Türkiye’nin beşinci büyük eğlence ve yaşam merkezini Bursalılar ile buluşturacağız. Yine projenin içinde hayata geçireceğimiz otel ile de Bursa’nın turizm nabzını da elimizde tutuyor olacağız” dedi. Konuşmaların ardından projenin temeli CEO Ahmet Atış ve davetliler tarafından atıldı.

Satış ofisinin de hizmete sunulduğu projenin ilk etabında toplam 315 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. İçinde 870 konut, 540 ofis, 35 bin metrekarelik AVM ve rezidansların bulunacağı karma projenin, 2024 yılının 12’nci ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Şehrin yeni cazibe merkezi olacak projenin 2. etabı ise 215 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselecek. Mevcudunda 464 konut, 238 ofis, 22 bin metrekarelik AVM, 128 odalı otel ve marka konutların bulunacağı 2 etap ise 2025 yılının 12’nci ayında teslim edilecek.