Bursa'ya yeni yatırımlar

Bursa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak yatırımlar için AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi.

Bursa'ya yeni yatırımlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak yatırımlar için AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk olarak Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyaretin ardından Bakan Şimşek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile Heykel’deki tarihi belediye binasında bir araya geldi. Devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alan Şimşek, daha sonra özel ziyaretlerde bulundu.

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Bakan Şimşek’e, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.