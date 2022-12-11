Bursa Yenişehir'e dair notları bir kitapta topladı

Gazeteci-yazar Gürhan Adana’nın yeni kitabı ‘Yenişehir’e dair notlar’ yayımlandı.

Kapak tasarımını Sadık Asa’nın yaptığı 208 sayfalık kitapta, Adana’nın tarih, kültür, eğitim ve doğa gibi konulardaki 123 haber metni ve fotoğrafları yer alıyor. Gazeteciliğin, haber ve bilgi vermenin yanı sıra tarihten kültüre, eğitimden doğaya değin yaşamın her alanındaki gelişmelerin notlarını da tuttuğunu belirten Adana, "Kitap, gazete, dergi gibi basılı ve yazılı araç ve yöntemlerle olan bitenleri okurlara duyurmanın yanında geleceğe not düşmek gibi bir işlevinin de olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu düşünceyle, çalıştığı haberlerden seçtiklerini bazı kitaplarında bir araya getirmeyi sürdürdüğünü anlatan Adana, "Hem bugün hem gelecekte güncelliğini yitirmeyeceğine inandığım haberlerimden bazılarını ’Yenişehir Notları’ adlı bu kitabımda topladım. Bu çalışmamın ilçemizin toplumsal belleğine ve kültür yaşamına katkıda bulunmasını umuyorum" diye konuştu.

Adana’nın, Yenişehir’in tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan ilk kitabı Yenişehir Günlüğü 2007’de, öykülerini içeren kitabı Kırmızı İpli Salıncak 2008’de, Hırs Kapanı adlı romanı 2010’da, Yenişehir Yazıtı adlı araştırması 2011’de, Ruhunu Okurum adlı romanı 2012’de Yenişehir Defteri adlı araştırması 2014’te, Yağmur Meleği adlı romanı 2021’de yayımlanmıştı.