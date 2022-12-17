Bursa Yenişehir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Bursa Yenişehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı, kitapseverlerden gelen yoğun talep üzerine uzatıldı. Fuar, cumartesi ve pazar günleri de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki Yenişehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle okurlar katıldı.

Kaymakam Rahmi Köse, yazdıkları kitaplarla fuarda yer alan yazarlarla fuara katılan kitapseverlere teşekkür etti.

Bu yıl 4’üncüsünü düzenledikleri kitap fuarının toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Davut Aydın ise "İlçeden ve ilçe dışından gelen yazarlarımızı fuarımızda ağırladık. Katılım çok yoğundu. 5 günlük çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehirli kitapseverlerin fuarın ilk gününden başlayarak Kültür Merkezi’ne geldiğini, aralarında öğrencilerin olduğu binlerce ziyaretçinin kitapla buluştuğunu ifade eden Başkan Aydın, "Toplumumuzdaki kitaba olan ilginin yoğunluğu bizleri çok mutlu etti. Geleceğe yönelik umutlarımızı artırdı. Her evde kitap okunmalı, çocuklarımız kitaplar arasında büyümeli. Aileler kitap okusunlar, çocuklara ve gençlere bu konuda da örnek olsunlar istiyoruz" diye konuştu.

Fuara "Yenişehir Notları" adlı kitabıyla katılan Gazeteci Yazar Gürhan Adana da organizasyona gösterilen ilgiye dikkat çekti. Kitaba karşı ilginin son yıllarda giderek arttığına işaret eden Adana, söz konusu ilginin kitap fuarına da yansıdığını belirtti. Artan kitap fiyatlarına rağmen herkesin bütçesine göre kitap aldığını ve fuarın yapıldığı Kültür Merkezi’nden mutlu ayrıldığını anlatan Adana, organizasyonda emeği geçen Başta Belediye Başkanı Davut Aydın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Genç Dağıtım Sahibi Osman Kalfa da fuara ilk 4 gün 8 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini vurguladı.