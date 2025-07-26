Bursa'yı dağ yörelerine bağlayan Doğancı Tüneli hizmete girdi

Bursa’nın dağ yöreleriyle şehir merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan Doğancı Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açıldı. 2.344 metre uzunluğundaki tünel, 15 dakikalık seyahat süresini 3 dakikaya indirirken, yılda 353 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca, çevre dostu projeyle karbon salınımı yıllık 1.725 ton azaltılacak. Açılışta konuşan Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 267 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi. Bakan Uraloğlu Bursa Ankara hızlı treni kapsamındaki Bursa Osmaneli arasındaki 106 kilometrelik hattın 2026 yılında açılacağını ifade etti.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ve dağ yörelerini birbirine bağlayan Orhaneli Yolu üzerindeki Doğancı Tüneli açılışına katıldı. Bakan Uraloğluna, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve vatandaşlar eşlik etti.

Bursa’da dağ yörelerini şehir merkezine bağlayan Orhaneli Yolu üzerinde 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli’yle birlikte, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete girdi. Günde ortalama 9 bin aracın kullanacağı Doğancı Tüneli, mevcut Doğancı Barajı geçişini 1,6 kilometre kısaltarak 15 dakikalık seyahat süresini 3 dakikaya indirecek. Ayrıca tünel sayesinde karbon salınımı yıllık 1.725 ton azaltılarak Bursa’nın doğasının korunması için önemli bir adım atılacak. Doğancı Tüneli ile birlikte zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf elde edilecek.

"Bölge lojistiği için hayati öneme sahip"

Doğancı Tüneli açılış töreninde konuşan Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa, Uludağ’ın eteklerinde, ipek yolu üzerindeki tarihiyle, Ulu Camii ve Yeşil Türbesiyle, sanayisiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri. Orhaneli ve Keles ilçeleri ise bu güzel şehrin kırsal zenginliklerini barındıran, doğa turizmi ve kamp rotalarıyla adından söz ettiren hareketli bölgeler. Şu anda Bursa’yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu’na bağlayan üzerinde bulunduğumuz 89 kilometrelik güzergâh, Bursa’nın iç kesimlerle olan bağlantısını sağlaması bakımından önem arz ediyor. Sıklıkla tercih edilen yolumuz her gün ortalama 9 bin araç tarafından kullanılıyor. Bu yol, Orhaneli ve Keles’in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip. Ancak, özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu. Bu kapsamda, bizler Doğancı Tüneli projesini hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olarak bu varyant projesini tamamladık. 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli’yle birlikte, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak inşa ettik" dedi.

"Orhaneli ve Keles’in geleceğine açılan bir kapı"

Doğancı tüneli ile birlikte yıllık 353 milyon lira tasarruf yapılacağını kaydeden Uraloğlu, nesiller boyunca yaşayacak miras bıraktıklarını söyleyerek, "Doğancı Tüneli, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles’in geleceğine açılan bir kapı oldu. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergâhtaki trafik güvenliğini artırarak, konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1,6 kilometre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 1.725 ton azaltarak Bursa’nın eşsiz doğasını koruyacağız. Ayrıca tünelin giriş ve çıkış portallerine 10 bin 000 adet ağaç ve peyzaj bitkisi diktik; tünel içerisinden drene edilen geri dönüşüm suyuna damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergiledik. Böylece, Bursa’nın yeşil dokusunu koruma misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık ve bu eşsiz şehri nesiller boyu yaşatacak bir miras bıraktık" ifadelerini kullandı.

"80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu 815 kilometreye çıkardık"

23 yılda yapılan tünelleri uç uca sıralandığında Bursa’dan Adana’ya yer altı köprüsü elde edildiğini belirten Uraloğlu, "Son 23 yılda Türkiye’nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. 2002’ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu 815 kilometreye çıkardık. Uç ucuca eklediğimizde Bursa’dan girdiğinizde soluksuz bir şekilde neredeyse Adana’ya uzanan adeta bir yeraltı köprüsünden bahsediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, yeşil Bursa’mızda da ulaşım ve altyapı yatırımlarımızla medeniyet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türk otomotivinin başkenti olan Bursa, uluslararası birçok yatırıma ev sahipliği yapan sanayisiyle ülkemizin önemli metropol şehirleri arasında yer alıyor. Marmara ve Ege Bölgeleri arasında uzanan gelişmiş otoyol ve bölünmüş yol güzergahında geçiş noktası olan şehrimiz her geçen gün büyüyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bursa’nın şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendiriyoruz. 2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 267 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 610 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 804 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık. İznik Çevre Yolu’nu açtık. Bugün itibarıyla da; Çalı, Erenler-Harmancık, Dursunbey-Tavşanlı, Mudanya Gemlik Yolları gibi 18 karayolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hızlı trenin 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimi, 2026 yılı içinde açılması hedefleniyor"

Bursa’yı yurdun dört bir yanına sadece kara yoluyla değil demir ağlarla da bağlandığını söyleyen Uraloğlu, "Elbette Bursa’da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor, Bursa’nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştiriyoruz. 201 km uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı inşa ediyoruz. 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimini 2026 yılı içinde, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma arasını ise 2028 yılında işletmeye açmayı hedefliyoruz. Bursa’da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu’dur. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2026 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Okunan duaların ve kurdele kesiminin ardından Doğancı Tüneli hizmete açıldı.