Bursa'yı yasa boğan ölüm...Genç memur kalp ameliyiatında vefat etti

Bursa'nın İznik İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Bekir Can (40) girdiği kalp ameliyatında vefat ederek hayatını kaybetti.

Bursa'yı yasa boğan ölüm...Genç memur kalp ameliyiatında vefat etti
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Bursa’nın İznik İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Bekir Can (40) girdiği kalp ameliyatında vefat ederek hayatını kaybetti.

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan memur Bekir Can uzun süredir kalp hastalığı ile ilgili problemler yaşıyordu. Dün ameliyata giren genç memur hayatını kaybetti. İznik halkı tarafından da oldukça sevilen Bekir Can’ın genç yaşta vefatı herkesi derinden üzdü.

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