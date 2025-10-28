Bursa yine sallandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Bursa’da da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden illerden biri yine Bursa oldu. Gündüz mesai saatinde olması sebebiyle, akşamki gibi insanlar büyük panik yaşamadı. Bazı vatandaşlar, deprem olmamış gibi hayatına devam etti.