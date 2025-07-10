Bursa Yuvam'da kayıtlar başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Önce çocuklar gülümseyecek’ teması ile hayata geçirdiği ‘Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, 2025-2026 yılı yeni dönemi ön kayıtları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim döneminde okul öncesi eğitim hizmeti alamayan 4-6 yaş aralığındaki (48-68 aylık) binlerce çocuğa, ‘Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde eğitim vermeye hazırlanıyor. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunulan 32 merkezde, her gün sabah ve öğlen gruplarına ara öğün verilecek. Öğrencilerin çanta ve kırtasiye malzemeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarına, dış alan gezi ve ziyaretlerine katılımları da sağlanacak. Yıl içerisinde şube sayısının arttırılmasının hedeflendiği merkezlere, 10-25 Temmuz tarihleri arasında kayıt yaptırılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için https://yuvam.bursa.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.