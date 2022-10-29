Bursa Zoo'nun yeni üyesinin ismini hayvanseverler koydu

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyesinin ismini hayvanseverler belirledi. Yağız, Zeytin, Gürbüz ve Poyraz arasında seçim yapan vatandaşlar oyunu yüzde 45 ile Zeytin’den yana kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında şehre kazandırılan ve bünyesinde 136 türden bin 100 hayvan, yaklaşık 206 bin metrekare alanda doğal koşullara en yakın şartlarda barınıyor. Kuşundan yılanına, kaplanından tavşanına kadar akıllara bile gelmeyecek hayvanın barındığı Zoopark’ın bir yeni üyesi daha oldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’nin (EAZA) tam üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gelen buzağının ismini koymakta kararsız kalan çalışanlar, çareyi hayvanseverlere danışmakta buldu. Hiçbir şeyden habersiz sağa sola koşarak günlerini geçiren, bakıcısının elinden sütünü içen buzağı için Yağız, Zeytin, Gürbüz ve Poyraz olmak üzere sosyal medyada anket düzenlendi. Annesinin sevgi gösterisinde bulunduğu buza 24 saatlik anketin sonucunda yüzde 45 oyla ’Zeytin’ seçildi.

Bakıcılarının peşinden biran bile olsun ayrılmayan Zeytin, sevimliliği ile ilgi odağı oldu.