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122 mahalle yolu ulaşıma açıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 122 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışının etkili olduğu 25 mahalle yolunu açma çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor.

122 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 122 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışının etkili olduğu 25 mahalle yolunu açma çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 12 ilçede kardan kapanan 122 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında İnegöl’de 20, Orhaneli’nde 9, İznik’te 12, Keles’te 9, Kestel’de 9, Mustafakemalpaşa’da 20, Gürsu’da 2, Osmangazi’de 10, Gemlik’te 4, Nilüfer’de 9, Orhangazi’de 4 ve Karacabey’de 14 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olarak devam ettiği 25 mahalle yolunun ulaşıma açılması çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor.

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