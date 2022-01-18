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15 ayrı uyuşturucu dosyası bulunuyordu, yakalandı

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve uzun süredir takip edilen Sekman B. (26) isimli şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

15 ayrı uyuşturucu dosyası bulunuyordu, yakalandı
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve uzun süredir takip edilen Sekman B. (26) isimli şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

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İlçede uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uzun süre uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan takip edilen Sekman B.’ye (26) operasyon düzenledi. Narkotik timlerince yakalanan Sekman B. gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı. 15 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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