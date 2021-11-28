Adım adım Şehir Hastanesi’ne

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması hedefiyle projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolun kamulaştırması tamamlanan ikinci etabında da çalışmalara hız verildi.

Bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırma çalışmaları tamamlanırken, yolda altyapı çalışmalarına hemen başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hava şartlarının da müsaade etmesi halinde 2-3 ay içerisinde çalışmaların tamamlanıp, yolun ulaşıma açılabileceğini söyledi.

Mudanya yolundan ulaşım

Şehir Hastanesi ile Mudanya yolu arasında da 2,5 kilometrelik bir yol projesinin bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu hatta da Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem çalışmalarının tamamlanmasının ardından imalatlara başlayacağız. İzmir yolundan başlayıp Şehir Hastanesi, hızlı tren istasyonu ve Mudanya yoluna bağlantısının yapılması ile bölgeye 3 şeritli gidiş ve dönüş sağlayacak alternatif bir yol güzergahı oluşturulacak. Bursa ulaşımı ve trafiği konuşuyor ancak biz de bu konuda ulaşım yatırımlarıma hız kesmeden devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 155 bin ton sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı. 17 ilçede toplamda 350 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı. 36 güzergahta 114 bin 250 metre yol genişletme ve yol yapım çalışması devam ediyor. 17 ilçede 70 noktada çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.