AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz: "Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz"

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, “Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj, Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Hükümetleri dönemlerinde kadınların sosyal hayattaki yerlerinin sağlamlaştırılması adına çok önemli adımlar atıldığını belirten Emel Gözükara Durmaz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002 yılında ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik” ifadelerini kullandı.

Anayasamızda bulunan eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenlemenin AK Parti Hükümetleri dönemlerinde hayata geçirildiğine işaret eden Durmaz, “Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Türkiye’de kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır” dedi.

AK Parti hükümetleri dönemlerinde eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edildiğinin altını çizen Emel Gözükara Durmaz, Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5’e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi” şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları olarak il il Türkiye’yi dolaştıkları kadın emeği buluşmaları ve ‘Nerede Kalmıştık’ eğitim projeleri ile beşeri sermayelerini güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Durmaz, şunları söyledi:

“Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır.”