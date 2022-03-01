AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Yeşildere ve Gölecik barajları tarıma büyük katkı sağlayacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey’de yapımı devam eden Yeşildere ve Gölecik Barajları’nın tarıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Karacabey’de temaslarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yapımı devam Yeşildere ve Gölecik Barajlarını inceledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Alpaslan ve Bilal Tutuş, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, muhtarlar ve beraberindeki heyetle bölgede temaslarda bulanan Esgin, yapımı devam eden barajlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Karacabey Yeşildere ve Gölecik Barajları bölge için son derece önemli yatırımlar olduğunu ifade eden Esgin, şöyle konuştu:

"Yeşildere ve Gölecik Barajları, bölgemizin içme suyu ihtiyacıyla birlikte yapımı tamamlandığında toplamda yaklaşık 10 bin hektara yakın tarımsal arazimize sulama yapabileceğimiz stratejik öneme sahiptir. Geçtiğimiz yıl yine bu iki barajlarımızı yerinde incelemiştik. Aradan geçen bir yıllık süre içerisinde pandemiye rağmen çalışmaların hızla devam ettiğini görüyoruz. Yeşildere Barajı’nın 67 metrelik gövde dolgusu tamamlanmak üzere. Barajlarımız ayrıca bölgemizde yaşanan sel taşkınlarının yıkıcı etkisini azaltarak tarım alanlarımızı koruyacak. Yeşildere Barajımızı 2022 yılı sonunda yapımını tamamlayıp, 2023 yılı Ocak ayından itibaren barajımızda su tutmaya başlanmasını hedefliyoruz. Gölecik Barajımız 92 metre yüksekliğinde. 2023 yılı sonuna doğru tamamlamayı hedefliyoruz. Barajlarımız tamamlandığında bölgemizin 50 yıllık özlemi de son bulacak."

Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın alt yapısının da tamamen yenilendiğine dikkat çeken Esgin, altyapı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın eskiyen altyapısını yenilemek de AK Parti kadrolarına nasip oldu. Derdiniz milletin derdi olunca hizmetlerin de ardı arkası kesilmiyor. Her iki ilçemizde içme suyu alt yapısını önemli ölçüde yeniledik. Her iki ilçemizde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarına da kısa süre içinde başlıyoruz. Milletimiz- memleketimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."