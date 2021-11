AK Teşkilatlar her kademesiyle Bursa için çalışıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi İlçe Teşkilatı’nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen mahalle danışma meclisi toplantısında mahalle başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilat buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen mahalle danışma toplantısında mahalle başkanlarını dinleyen Başkan Gürkan, mahalle başkanlarının talep ve görüşlerini tek tek not aldı. AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Davut Gürkan, birçok ilden büyük nüfusu ve şehrin kalbindeki konumu ile Bursa’nın en önemli merkezlerinden olan Osmangazi’de, ilçenin potansiyellerine ve hareketliliğine bağlı olarak sürekli büyüyen yapıya ayak uydurup, ilçenin ihtiyaçlarının zamanında ve doğru bir şekilde giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Gürkan, partilerinin kuruluşundan bu yana AK Parti’nin hizmet anlayışının en büyük dayanağı olan istişare kültürünün en güzel örneklerinden birini daha verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Teşkilatlarımızın uç beyleri konumundaki mahalle başkanlarımız ve teşkilatlarımızın bizlere ilettikleri bilgiler çok değerli. Şehrimizin her noktasına doğru ve zamanında hizmetin getirilebilmesi için ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinde mahalle teşkilatlarımız çok önemli bir rol üstleniyor. Her kademeden teşkilat üyemiz ve belediyelerimizle Bursamız için çalışıyoruz. Bu yolda bizlere destek veren herkese ve her dönemde bizlere güvenen Bursalı Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”