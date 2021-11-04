Akçalarda sıra üstyapıda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer’in Akçalar Mahallesi’nde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatlarının ardından bozulan yollar için parke taşı imalatına başladı.

Bursa’yı alt yapı meselesini halletmiş ve daha yaşanılabilir bir şehir yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştirmişti. Altyapı iyileştirmelerinin ardından bozulan yollarda parke imalatlarına başlayan BUSKİ, Sağlık Sokak, Cemiyet Sokak, Ahmetağa Sokak, Soğukkuyu Sokak ve Bulgurcu Sokak’ta parke taşı imalatlarını tamamladı. Merkezdeki iki büyük cadde olan Balıkçıyolu ve Belediye caddelerinde de çalışmalar devam ederken, toplamda yaklaşık 12 bin 500 metrekare parke imalatı yapılacak. Akçalar Mahallesi’nin alt yapı problemlerini ortadan kaldıran kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarının da en kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.