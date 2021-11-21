İnegöl Belediyesi’nin 5. Kitap Günleri Fuarı kapsamında konuk ettiği Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya, İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi, Cumartesi günü açılışı yapılan ve 9 gün sürecek 5. Kitap Günleri kapsamında pek çok yazarı ilçe halkıyla buluşturacak. Bu etkinlikler kapsamında fuar açılışı sonrası Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya MODEF Fuar alanında okuyucuları ile imza gününde bir araya geldi.

Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Kapaklıkaya, aynı günün akşamı ise İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) “Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz” isimli seminer ile ilçe halkının karşısına çıktı. Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya, salonu dolduran vatandaşlara yönelik unutulmaz bir anlatım gerçekleştirdi. Kapaklıkaya, örneklerle süslediği konuşmasında hem eğlendirdi hem hüzünlendirdi.

Program sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada salonu dolduranlara hitaben bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, ardından Alişan Kapaklıkaya’ya günün anısına hediye takdiminde bulundu.