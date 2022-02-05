"Ana Kucağı" öğretmenleri yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenlere, yeni dönem öncesinde alanlarıyla ilgili bilgilerini geliştirmek ve onları motive etmek amacıyla, eğitim seminerleri ve sanatsal atölye çalışmaları düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi, BİNTED Başkanlık Salonu ve BUSMEK Merinos Kurs Merkezi’nde 5 gün boyunca süren eğitimler, öğretmenlerden tam not aldı. Kudret Armağan’ın Etkili İletişim-Beden Dili İşte Motivasyon-Stres Yönetimi, Nurten Ceceli’nin Okul Öncesinde Masalın Önemi ve Doç. Dr. Nalan Kuru’nun Çocukla Duygu Dostu İletişim seminerlerine katılan öğretmenler ayrıca uzmanlardan Öfke Kontrolü eğitimi de aldılar. Eğitimlerin son gününde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden görevli personelin sunduğu seminerde, uyuşturucu madde çeşitleri ve bağımlılıkla mücadele konularında öğretmenlere bilgilendirme yapıldı. Farklı günlerde sanatsal atölye çalışmalarına katılan öğretmenler, Ebru Sanatı, Seramik Kupa Boyama ve Taş Boyama etkinliklerine katılıp, bu hobi ve sanatları yakından tanıyarak deneyimleme fırsatı buldular.

Bursa’yı sarmaya devam eden Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri daha fazla aileye ve çocuğa ulaşmayı sürdürürken, her fırsatta, 4-6 yaş çocuklara eğitim veren öğretmenleri de kurum içi eğitimlerle daha donanımlı hale getiriyor. Bu sayede minik öğrenciler, MEB müfredatındaki konuları tam donanımlı öğretmenler ile birlikte öğreniyorlar.