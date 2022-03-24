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Anadolu Yıldızlar Ligi’ne ’Osmangazi’ damgası

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Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Bursa Seçmeleri’nde madalyaya doydu.

Anadolu Yıldızlar Ligi’ne ’Osmangazi’ damgası
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Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Bursa Seçmeleri’nde madalyaya doydu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Bursa Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor’un Badminton Akademi yıldızları, müsabakaya adeta damga vurdu. Tek erkekler kategorisinde ter döken Yağızhan Subaşı birincilik, Samet Aydemir ikincilik kürsüsüne çıktı. Tek kızlarda üstün performans sergileyen Kardelen Canlı ise seçmelerden altın madalya ile ayrıldı.

Bunun yanı sıra aldıkları derecelerle göz dolduran Osmangazili sporcular, Nisan ayında Kırklareli’nde düzenlenecek grup şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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