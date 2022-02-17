Anıtlar Kurulu, Girit Mahallesi ve çevresi için hazırlanan planı onayladı

Mudanya Belediyesi’nin Girit mahallesi ve çevresi için hazırladığı Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mudanya Belediyesi’nin Girit Mahallesi ve çevresi için hazırladığı konut, ticaret, hizmet bölgeleri, kentsel tasarım alanı sınırlarının belirlendiği plan değişikliğini onayladı. Gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin detaylı çözümler üretilen plan kesinleşti. Mudanya’nın önemli tarihi ve turistik değerinin turizm ve ticari potansiyeli göz önünde bulundurularak hazırlanan revizyon çalışmasına esnafın beklediği onayın geldiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, belediyemizin Girit Mahallesi için hazırlandığı planın, 1/5000’lik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hale getirilmesine karar vermiş, ardından da zaman kaybetmeden plan çalışmalarına başlamıştık. Mevcut SİT sınırı, halihazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da aynı özgünlükte korunmasına yönelik kararlar revize edildi. Mudanyamıza hayırlı olsun” dedi.