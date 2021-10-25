Arıcıların başı, ayılarla dertte

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal mahallelere inen aç ayılar, arı kovanlarına saldırdı.

Aç ayılar köyle inerek birçok kovana zarar verdi. Binlerce arının telef olduğu ayı saldırısı, Çördük ve Hacıali kırsal mahallerinde yaşandı. İki yerde 400 kovan arısı bulunan bal üreticisi Recep Şahin, ikamet ettiği merkez Lalaşahin Mahallesi’nden arı kovanlarını kontrol etmek için Hacıali’ye gitti. Şahin, 200 kovanın bulunduğu bölgeye gidince karşılaştığı manzarayla şok oldu. Gece saatlerinde yiyecek arayan ayıların tellerle çevrili bahçeye girdiği ve arı kovanlarını tahrip ettiği görüldü. Akşam ayı nöbetine kalan Recep Şahin, ikinci bir şoku ise sabah saatlerinde yaşadı.

İlçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Çördük’te 200 kovan arısı daha bulunan Şahin’in buradaki peteklerine de ayıların dadandığı tespit edildi. Mermer ocakları mevkiinde parçalan kovanların yanında ayıların ayak izinin olduğu belirlendi. Ayı saldırısında Recep Şahin’e ait 30’u aşkın kovan tamamen zarar gördü.

Recep Şahin, “Bir günde iki şok birden yaşadık. Bir tarafı kontrol ederken diğer taraftaki arı kovanlarımız büyük zarar gördü. Hem arılarımız hem de balımız mahvoldu. Bir an önce yetkililerin bu soruna el atmalarını, zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Bu bölgede birçok bal üreticisi var ve herkes tedirgin. Ayıları avlamak yasak olduğu için elimiz kolumuz bağlı. Bugün peteklere zarar veren ayılar, yarın insanlara ve hayvanlara da saldırabilir” dedi.