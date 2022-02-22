Arpa çeşitlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esence, Dedeköy, Hasköy ve Orhaniye mahallelerinde yaptığı çalışmalarla arpa çeşitlendirme ve meyve bahçelerinde zararlı hastalık mücadele incelemelerinde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili sahada yapılan kontrolleri denetlerken arpa çeşitlemelerinde başarılı ürün almak için denemelerin fenolojik dönem kontrolleri, armut ve şeftali bahçelerinde zararlı hastalık mücadelesi zamanının belirlenmesi için yine fenoloji tespitlerini gerçekleştirerek gerekli önlemlerin alınması için çevresel faktörler ele alındı. Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, "Arazi kontrollerimiz ile uygun ilaçlama dönemlerini tespit ederek üreticilerimize gerekli duyurular yapılacaktır. Hem maliyet hem de çevre açısından doğru zamanda doğru mücadele ile etkinliğin artırılması ve gereğinden fazla pestisit kullanımının önüne geçilmesi sağlayabiliriz" diyerek üreticiyle her zaman birlikte çalışmanın faydalı olacağını vurguladı.

Yapılan çalışmalar sonunda İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri Esence Mahallesinde üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirme ve uygulama konularında uyarılarda bulundu.