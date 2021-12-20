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Askeri bandodan anlamlı konser

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle anlamlı bir konsere imza attı.

Askeri bandodan anlamlı konser
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle anlamlı bir konsere imza attı.

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Bursa’da kültürden sanata kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’ni 100. yılında konserle andı. Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ile Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrenci Korosu’nun katılımlarıyla bir alışveriş merkezinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen konser, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Toplam 17 eserin seslendirildiği konserde Bursalılar, duygu ve gurur dolu anlar yaşadı. Bir saat süren konser boyunca marş ve türkülere eşlik eden vatandaşlar, konser sonunda asker ve öğrencileri alkış yağmuruna tuttu.

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