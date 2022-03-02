Askıda fatura uygulaması yüzleri güldürdü

Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, hayırseverlerin desteği ile elektrik faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerin imdadına koştu. Faturaların ödenmesinin yanında gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Muhtar Şaş ve ekibi örnek çalışmalarına devam ediyor.

Muhtar Şeref Şaş, son dönemde dünya genelinde yaşanan enerji ve girdi maliyetleri sebebiyle ülkemizin de etkilendiği ekonomik olumsuzluklar karşısında elektrik faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerinin elektrik faturalarının hayırseverlerin yardımları ile ödendiğini söyledi. Şaş, "Sadece faturalar değil, aynı zamanda çok sayıda kaliteli ve çok çeşit içerek erzak kolileri ile şarküteri paketlerini gerçekten ihtiyaç sahibi içinde olan mahalle sakinlerimize ulaştırdık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Bizler sıkıntıların hafiflemesinde sadece aracıyız. "Mahallemiz evimizdir" diyerek başladığımız muhtarlık görevimizde yapılan yardımların yerlerine ulaştırıldığını açıklamamız yardımseverlerin artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yardımlarımız kesintisiz devam ediyor. Toplumsal barışımız sevincimizi, hüznümüzü ve yeri geldiğinde ekmeğimizi paylaşmamızla perçinleniyor" dedi.