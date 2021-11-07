Atatürk’ü doğa yürüyüşünde andılar

Nilüfer Belediyesi’nin, Mysia Yolları’nda düzenlediği doğa yürüyüşüne katılanlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 83. yılında sevgi ve özlemle andı.

Atatürk’ü doğa yürüyüşünde andılar
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Nilüfer Belediyesi’nin, Mysia Yolları’nda düzenlediği doğa yürüyüşüne katılanlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 83. yılında sevgi ve özlemle andı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği doğa yürüyüşleri bu kez, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü temasıyla gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen “Atatütürk’ü Anma Yürüyüşü”, büyük ilgi gördü. Pandemi kuralları sebebiyle 110 katılımcıyla sınırlandırılan yürüyüş, Mysia Yolları’nın Atlas-Dağyenice ve Misi parkurunda yapıldı. Katılımcılar, Atlas Mahallesi’nden başlayıp, sonbahar mevsiminin renk cümbüşü oluşturduğu doğanın içinde yürüyerek, ilk olarak Dağyenice’ye ulaştı.

Yürüyüş sırasında doğanın güzelliklerini de fotoğraflayan katılımcılar, “Türk Milletinin Büyük Kahramanı Atatürk, Kalbimizdesin” yazılı pankartta açtı. 17 kilometrelik parkurda marşlar söyleyerek adım adım ilerleyen doğa severler, yürüyüşü Misi’de tamamladı.

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