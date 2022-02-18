Aydın Doğan Karikatür Yarışması Sergisi Nilüfer’de

37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerin yer aldığı sergi, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde sanatseverle buluşmaya başladı.

Bu yıl 37 kez düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler Konak Kültürevi’nde sergilenmeye başladı. Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatürle yaymayı hedefliyor. Sergide, 83 ülkeden 930 sanatçının yaklaşık 4 bin 500 eserle başvurduğu yarışmanın birincisi Reynerio Tamayo ikincisi Mahmood Nazari üçüncüsü Mojtaba Heidarpanah ve ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ kategorisinde verilen özel ödülün sahibi olan Ömer Çam’ın eserlerinin yanı sıra başarı ödülü alan Hamed Mortazavi Alavi, Borislav Stankovic ve Toso Borkovic’in karikatürleri de yer alıyor.

Alanının en önemli organizasyonları arasında gösterilen yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, 2 Mart 2022 tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde sanatseverlerin izlenimine açık olacak.