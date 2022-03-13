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BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi

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Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, başkan adaylarının kararıyla başka bir tarihe ertelendi.

BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi
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Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, başkan adaylarının kararıyla başka bir tarihe ertelendi.

Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleşen BAL-GÖÇ 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yeni üyelerin aidatlarını ödedikleri halde divan heyeti tarafından oy kullandırılamayacağı açıklanınca kısa süreliğine gergin anlar yaşandı. Genel kurulda oy kullanabilecekleri halde listede isimleri görünmeyen üyeler, duruma tepki gösterdi. Genel kurul toplantısı adayların ortak kararı ile ilerleyen bir tarihe ertelendi.

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