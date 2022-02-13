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Balat altyapısına köklü çözüm

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Balat’ı da sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor. Bölgedeki atık suları arıtma tesisine ulaştıracak hat üzerine kolektör imalatı tamamlanırken, çalışmalar kapsamında bozulan yol, asfalt kaplama ile konforlu hale getirildi.

Balat altyapısına köklü çözüm
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Balat’ı da sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor. Bölgedeki atık suları arıtma tesisine ulaştıracak hat üzerine kolektör imalatı tamamlanırken, çalışmalar kapsamında bozulan yol, asfalt kaplama ile konforlu hale getirildi.

Bursa’yı geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak amacıyla çevre ve altyapı projelerine önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balat’ın altyapı sorununa da köklü çözüm üretiyor. Yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı bölgedeki atık suların arıtma tesisine ulaştırılması hedefiyle yoğun mesai harcayan BUSKİ ekipleri, proje kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi Bey Sokak üzerinde 90 metre uzunluğunda 1600’lük kolektör imalatını tamamlandı. Böylelikle bugüne kadar derelere akan atık sular kolektörde toplanırken, Balat altındaki dere geçişinin de tamamlanmasının ardından bölgenin tüm atık suları Hançerli’deki arıtma tesisine ulaştırılacak.

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Bu arada yaklaşık 2,5 ay süren imalat sırasında stabilize yolda meydana gelen ve zaman zaman sürücülerin şikayetlerine neden olan yoldaki çukur soruları da sıcak asfalt kaplama ile ortadan kaldırıldı.

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