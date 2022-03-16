Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lise öğrencileriyle buluştuğu ‘Kariyer Günleri’ temalı söyleşide, tecrübelerini paylaşarak üniversite yolundaki gençlere tavsiyelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılım sağladığı programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere nasihatlerde bulundu. Bursa ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında anlatımlarda bulunan Başkan Aktaş, belediye başkanlığı görevinden önceki iş hayatı hakkında gençleri bilgilendirdi. Kendisini dinleyenlere anne baba duası almanın önemli olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, üniversiteye hazırlananların memur olma hayaliyle süreci geçirmesinin doğru olmayacağını belirtti.

Hayatla mücadele etmeyi göze alan gençlerin önünün açık olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, günümüzde çok fazla üniversite mezunu bulunmasının girişimci ruhlu gençler için engel olmayacağını ifade etti. Türkiye’nin her meslekten insana ihtiyaç duyduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Önemli olan, mesleğimizi en iyi şekilde yapmaktır. Üniversite diplomasına zaten sahip olmalıyız. Eğitim boyunca bilgi dağarcığınızı geliştirmelisiniz. Hangi işi yaparsanız yapın, donanımlı ve bilgili olmalıyız. Sadece masa başı iş düşünmemelisiniz. Doğru hedefler belirlemelisiniz. İngilizce’nin yanında bir iki dil daha öğrenmelisiniz. Moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. Türkiye gibi güçlü ülkede yaşadığınızı unutmayın. Ufkunuzu geniş tutarak, Türkiye gibi gelişen, büyüyen ülkede fırsatları değerlendirin. Hayalleriniz ve hedefleriniz varsa, doğru bir şehir ve ülkedesiniz. Sadece istemek olmaz. Hedeflerinizin hakkını vermelisiniz. Ne yaparsanız yapın, severek, keyif alarak yapın” dedi.

Okul Müdürü Halil İbrahim Kahya, öğrencilerle buluşarak bilgi paylaşımında bulunan Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Programın son bölümünde Başkan Aktaş’a merak ettikleri soruları soran öğrenciler, okul ve diğer konulardaki taleplerini söyledi. Günün anısına öğrenciler tarafından Başkan Aktaş’a çiçek verilirken, Okul Müdürü Kahya da Başkan Aktaş’a plaket takdim etti.