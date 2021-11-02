Başkan Dündar ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Dündar, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dündar, ‘Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız’ dediği öğrencilere, derslerine çok çalışmaları ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri konusunda nasihatlerde bulundu. Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Başkan Dündar, onlara çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.

Okul Müdürü Ali Osman Köseoğlu ile de görüşen Başkan Dündar, okul hakkında bilgi alarak ihtiyaç ve talepleri dinledi. Osmangazi Belediyesi olarak öğretmenlere ve öğrencilere her zaman destek verdiklerini dile getiren Başkan Dündar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Toplumumuzun büyük bir değeri olan çok değerli öğretmenlerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.