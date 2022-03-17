Başkan Dündar’dan gençlere kandil simidi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda Osmangazi Belediyesi tarafından açılan stantta öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Dündar, gençlere kırtasiye malzemesi ile kandil simidi dağıttı.

Bilgi üreten bir toplum olabilmek için kitap okumanın önemine vurgu yapan Dündar, kitap fuarının Bursa adına önemli bir kazanç olduğunu ifade etti. Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasına kazandırdığı kitap, dergi ve gazeteler ile çeşitli kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye eden Dündar, Berat Kandili dolayısıyla gençlere kandil simidi dağıttı.

Gençlere nasihatlerde bulunan Başkan Dündar, “Bilgi üreten bir toplum olmak ve Türkiye’yi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyorsak ülke olarak kitap okumalıyız. Bilimde, sanatta ve sporda başarılı nesiller yetiştirebilmek adına ailelerde mutlaka çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmalı” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında ise, şu cümlelere yer verdi;

"Berat Kandili vesilesiyle, dünyanın farklı coğrafyalarında akan gözyaşlarının bir an önce dinmesi, savaşların son bulması, tüm insanlığın barış ve huzura erip berata kavuşması temennisiyle, başta Osmangazili hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun."