Başkan Erdem Barış sakinleriyle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Başkan Burada” programı kapsamında bu hafta Barış Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

“Başkan Burada” programı kapsamında düzenli aralıklarla Nilüfer’in farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen ve mahalle sakinlerinin tavsiye ve taleplerine yerinde kulak veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bu hafta Barış Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Barış Mahallesi muhtarlık binası bahçesinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşların tavsiye ve taleplerini değerlendiren Başkan Erdem, Barış Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini de ziyaret etti. Görüşmelerde mahallede devam eden asfalt ve tretuar yapımları, sosyal tesis, spor ve park alanı düzenlemeleri, mahalle afet konteynerinin yeniden gözden geçirilmesi ve mahallenin pazar alanında çok amaçlı salon projesinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetler gündeme geldi. Mahalle sakinlerinin şikayet ve taleplerini dinleyerek, bölgedeki projeler hakkında bilgi veren Başkan Erdem “Nilüfer’in en özel mahallelerinden biri olan Barış Mahallemizde hizmetlerimizi halkımızın tavsiyeleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.