Başkan Erdem, uluslararası belediye başkanları zirvesine katıldı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen 3. Uluslararası Birlikte Yaşam Ağı zirvesine katıldı.

Bu yıl, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile çevrim içi olarak düzenlenen International Observatory of Mayors On Living Together-Uluslararası Birlikte Yaşam Ağı Belediye Başkanları Gözlemevi isimli platformda birçok ülkenin belediye başkanları ve kent temsilcileri bir araya geldi.

Kentlerde “Birlikte yaşamak” kavramı ve bu kavramın doğurduğu kazanımların, yaşanan zorluklar ve geleceğe yönelik perspektiflerin ele alındığı zirveye, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Başkan Erdem, özellikle Covid-19 pandemi süreci, iklim değişikliği, yeni teknolojiler ve sosyal uyum konularında deneyimlerin paylaşıldığı buluşmada; “Birlikte Yaşamak: Alınan Dersler ve Geleceğin Kentlerine Bakış Açıları” başlıklı oturumda konuştu.

Glasgow Belediye Başkanı Joe Brady, Montreal Uluslararası Koordinasyon Merkezi Başkanı Veronique Lamontagne, Columbia Global Centers Direktörü Lorenzo Kihlgren Grandi gibi isimlerin de yer aldığı oturumda Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı değişim ve karşılaşılan yeni sorunlar için geliştirdiği çözüm yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

Tüm dünyada ve Türkiye’de ekonomik kriz ve pandeminin etkilerinden yorulan kent insanlarının değişen ihtiyaçlarına acil çözümler üretme gerekliliğine dikkat çeken Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, insan haklarının geliştirilmesi ekseninde çalışmalarını sürdürürken özellikle yaşanan son süreçte dezavantajlı gurupların hemen her alandaki ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlere ağırlık verdiğini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi’nin kapsayıcı hizmet politikaları hakkında bilgi veren Başkan Erdem, “Kurduğumuz kadın ve çocuk akademileri ile kadınların toplumsal hayata katılımını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kurduğumuz huzurevleri ve Olgun Gençlik Merkezi ile yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Öte yandan işsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir zamanda İş ve Meslek Edindirme Büromuz yüzlerce kişinin işe yerleştirilmesini sağlarken girişimciliği desteklemek için de bir merkez kurduk. Sosyal faydaya sebebp olacak yenilikçi iş fikirleri olan ancak bu fikirleri nasıl hayata geçireceğini bilemeyen vatandaşlara eğitimlerle rehberlik eden ve fon bulmalarına destek olan bu merkezden çok sayıda vatandaşımız yararlandı. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk merkez oldu” diye konuştu.

Deneyim paylaşımı, yaşanan sorunların daha geniş açıdan değerlendirilmesi ve uluslararası somut eylem planlarının oluşturulması adına Uluslararası Birlikte Yaşam Ağı’nın önemine dikkat çeken Başkan Erdem, organizasyon yetkililerine davetleri için teşekkür etti.