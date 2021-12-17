Başkan Erdem’den yabancı öğrencilere destek sözü

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, ortak çalışmalar için gereken desteği vereceklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette topluluk adına konuşan Sait Kabir Yusufi, Başkan Turgay Erdem’e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bursa’da 131 ülkeden 7 bin 500’ün üzerinde yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Toplulukları Başkanı Sait Kabir Yusufi, taleplerini dile getirdi. 2019 yılında kurulduklarını ifade eden Yusufi, sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerde bulunduklarını kaydetti. Nilüfer Belediyesi’nin projeleri içerisinde bulunmak istediklerini ifade eden Yusufi, Başkan Turgay Erdem’den destek istedi.

Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Turgay Erdem, yıllardır eğitimin en büyük destekçisi olduklarını belirtti. Üniversite ve öğrencilerle ortak çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Erdem, yabancı uyruklu öğrencilerin öneri ve katılımlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Erdem öğrencilere Nilüfer Gençlik Evi’nden yararlanmaları önerisinde bulundu.