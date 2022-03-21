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Başkan Erdem’den, Yalçınkaya’ya nezaket ziyareti

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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Erdem’den, Yalçınkaya’ya nezaket ziyareti
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine gelen Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ziyarete Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Remzi Çınar, Zafer Yıldız, Adem Vural ve Dr. Sibel Özer de katıldı. Ziyarette, kurumlar arası çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bursa’da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirti.

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