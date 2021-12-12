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Başkan Taban, Halk Dansları Topluluğunu ziyaret etti

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Taban, Halk Dansları Topluluğunu ziyaret etti
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

İnegöl Belediyesi’nin 2011 yılında İnegöl yöresi oyunlarını derlemek ve yaygınlaştırmak hedefiyle kurduğu İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yöre oyunlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Halk Dansları Topluluğunu ziyaret etti. Belediye Spor Salonunda devam eden eğitimlerde farklı yaş kategorilerinde dansçının eğitim gördüğü halk dansları topluluğunun çalışmalarını izleyen Başkan Taban, dansçılarla sohbet edip taleplerini de dinledi.

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Gençlerle sohbet edip şehirle ve halk dansları grubu ile ilgili istişarelerde bulunan Alper Taban, çıktığı her platformda başarılı sonuçlar ortaya koyan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu öğrencileri ve eğiticilerine şehre kattıkları değer için teşekkür etti.

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