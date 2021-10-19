Başkan Tanır: ‘’İmam Hatip okulları, verdikleri eğitimle örnek oluyor’’

Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla ilçedeki İmam Hatip Liselerine ziyaret gerçekleştirdi.

İmam Hatipler Haftası kapsamında Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, İlçe Yönetimi ve Başkan Yardımcıları, ilçede eğitim veren Mustafa Tunalı İmam Hatip Ortaokulu, Kız-Erkek İmam Hatip Lisesi ve Hafızlık Proje Okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tanır, okuldaki öğrenciler ile de sohbet gerçekleştirdi. Okul yöneticileri Başkan Tanır’a ziyaretleri adına teşekkür ederek, okullarıyla ilgili genel bilgiler verdi. Eğitime yönelik tüm faaliyetleri desteklediklerini belirten Başkan Tanır, “İmam Hatip okullarımız verdikleri eğitimle örnek oluyorlar. Bu vesileyle öğrencilerimizin eğitiminde emeği geçen öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.