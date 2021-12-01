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Başkan Türkyılmaz, “Projelere kur engeli”

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Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığı yüzünden firmaların teklif verdikleri belediye ihalelerine katılamadıklarını dile getirdi.

Başkan Türkyılmaz, “Projelere kur engeli”
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Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığı yüzünden firmaların teklif verdikleri belediye ihalelerine katılamadıklarını dile getirdi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2021 yılı yatırım planlamasında bulunan Hasköy Soğuk Hava Deposu, Güzelyalı Yüzme Havuzu’na mebranlı pnömatik kapalı yarı olimpik yüzme havuzu yapı sistemi ihalelerine kötü ekonomi politikaları sonrası yaşanan kur farkı sebebiyle talip bulunamadığını ifade etti. Ülkede ciddi bir yükseliş trendine giren döviz kurlarının belediye yatırımlarını da etkilediğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığı, belediye projelerini sekteye uğratıyor. Kur krizinden tüm sektörler olumsuz etkilenirken, fiyat artışları nedeniyle firmalar teklif verdikleri belediye ihalelerine katılmıyor. Kapalı Pazar Yeri ile ilgili ihale sürecimizi de yakın bir tarihte yapmayı planlıyorduk. Ekonomimize dair gerekli önlemler alınmadığı, piyasadaki güven sorunu çözülmediği sürece önümüzdeki yıl ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir an önce ekonomimizin düzelmesini ve halkımızla projelerimizi buluşturmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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