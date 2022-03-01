Başkan Yılmaz çiftçileri dinledi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede üretim yapan çiftçilerle bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha ziyaretleri kapsamında Vakıf Mahallesi’nde tarım yapan çiftçilerle bir araya gelerek onların sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Bursa’nın sanayi şehri özelliğinin yanında bir tarım şehri de olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım kentidir. Bugün Bursa Ovası’nın en verimli bölgelerinden birisi olan Vakıf Mahallesi’nde tarımsal faaliyet yürüten hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek hasbihal ettik. Onların sorunlarını dinledik, gerekli çözümleri üretmek için notlarımızı aldık. Yerel yönetim olarak, her türlü tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden hayata geçirilecek projelerin yapılacak çalışmaların bir ayağının her zaman eksik kalacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.