Başkan Yılmaz Sıracevizler pazar esnafı ile buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde yenilenen kapalı pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yenilenerek hizmete açılan Sıracevizler Kapalı Pazar Alanı ve çalışmaları devam eden Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak kapalı pazar alanında faaliyet gösteren esnaf ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yılmaz’a, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu eşlik etti. Semt pazarlarının bölge sakinlerinin, temel ihtiyaç maddelerine doğrudan ve en uygun fiyata ulaşabildiği yerler olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışverişlerini yaparken, esnafımızın da daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için ilçemize kapalı pazar alanları kazandırıyoruz. Bu minvalde Sıracevizler Mahallemize de kapalı ve modern bir pazar alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenmiş hali ile pazar yerinde hizmet veren esnafımız ile bir araya gelerek hem yeni çalışma alanlarının hayırlı olmasını diledik hem de istişarelerde bulunduk” dedi.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin 2022’de bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ni yalnızca bir pazar alanını ve alışveriş için değil aynı zamanda 7-24 hizmet verecek bir sosyal yaşam alanı olarak tasarladık. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde haftanın kalan günlerinde hemşehrilerimize otopark hizmeti ve kadın ve çocuklarımız için spor hizmeti sunacağız. Çok fonksiyonlu tesisimizde, kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacak. ‘Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’mizi inşallah 2022 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağızHemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz” sözlerini kullandı.