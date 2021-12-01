Belediye ara tatilde okul sıralarını onardı

Yenişehir’de ilk, orta ve lise dengi okulların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen belediye, ara tatilde okul sıralarını tamir etti.

Eğitime verilen bir haftalık arada bazı okulların donanım ve onarım işleriyle ilgilenen Yenişehir Belediyesi, 32 derslikli TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nun bütün sıralarını elden geçirdi. 763 öğrenci mevcutlu okulun temiz kalması amacıyla öğrenci sıralarının yerel yönetime ait atölyeye taşındığını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, “Burada sıralar tek tek zımpara edildikten sonra macunlanıyor, ardından dolgu verniği atılıyor ve en nihayetinde selülozik boya ile yenileniyor. Benzer işlem sıraların kaynak yapılan demir aksamları için de uygulanıyor. Dönem içinde ihtiyaç duyulduğu takdirde benzer desteği diğer okullarımız için de veriyoruz” dedi.

Okul sıralarının millî servet olduğunu hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, şunları kaydetti, “Eğitim; insanın kendisini, kültürünü, dünyayı, bilimi ve mesleğini tanımasını, gelişen dünyaya ve sonraki nesillere tarihini ve bilgi birikimini taşımayı sağlar. Salgın sürecinde özellikle yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi biz büyükler, yüz yüze eğitimin sürmesi ve çocuklarımızın sağlıklı şartlarda okula gidebilmesi için her şeyi yapacağız. Evlatlarımız da önce sağlıklarına dikkat edecek ve sonra kendilerine sunulan imkânları en iyi şekilde değerlendirip, derslerine çalışacak.”

Bu arada Yenişehir TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nun bakımdan geçirilen 100’ü aşkın sırasıyla öğretmen kürsüleri bu hafta başı itibariyle okula teslim edilirken, arızalı olan Köprühisar Atatürk İlkokulu’nun kalorifer tesisatı da onarıldı.