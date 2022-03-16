Bilet yerine mama aldılar

Nilüfer Belediyesi, sokak köpeklerinin dünyasını ele alan belgesel filmini izlemek isteyenlerden bilet yerine mama almalarını istedi.

İstanbul sokaklarında hayatta kalmaya çalışan ’Zeytin’, ’Nazar’ ve ’Kartal’ adlı üç sokak köpeğini takip ederek sokak köpeklerinin hayatını ele alan ’Stray’ isimli film, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde gösterime girdi. Hong Kong doğumlu, ABD’de yaşayan yönetmen Elizabeth Lo’nun İstanbul’un sokak köpeklerini konu aldığı belgesel filmini izlemek isteyenler, sinema bileti yerine mama satın alarak salona girdi. Bazı izleyicilerse yanlarına aldıkları mamaları sokak köpeklerine dağıtılmak üzere görevlilere teslim etti.

Sokak köpeklerinin yaşamının yanı sıra üç sokak köpeğinin gözünden onların etrafında yer alan dışlanmış insanları da perdeye taşıyan filmin gösterimi ve sokak hayvanları için mama toplama etkinliğine Nilüfer Kent Konseyi, Her Eve Bir Pati Derneği, Aykırı Sinema Derneği ve Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da katılarak destek verdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapan ’Stray’ daha sonra Londra, DOC NYC ve Stockholm gibi çeşitli festivallerde de gösterildi. Belgesel, Eleştirmenlerin Seçimi Belgesel Ödülleri’nde en iyi ilk belgesel kategorisinde adaylık kazandı. Filmin 16 Mart Çarşamba günü saat 20.30’daki seansı hakkında bilgi almak ve kayıt işlemleri için bilet.nilufer.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.