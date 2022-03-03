Bosna’nın bağımsızlığı Bursa’da kutlandı

Eski Yugoslavya’dan ayrılarak 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum ile bağımsızlığını kazanan Bosna Hersek’in ‘Bağımsızlık Günü’ Bursa’da da törenle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bosna Hersek’in Bağımsızlık Günü kutlama törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Preporod Kültür Sanat Derneği Başkanı Prof.Dr Sanjin Kadric ve Bursa’da yaşayan Boşnak vatandaşlar katıldı.

Törendeki konuşmasına Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i rahmet ve minnetle anarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzzetbegoviç’in ‘Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın ve unutturmayın’ sözünü hatırlattı. Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek’te yeni kurulan devletin Sırp toplumu tarafından kabul edilmediğini dile getiren Başkan Aktaş, “O süreçte Sırpların Müslüman Boşnak halkına neler yaptığını hala hatırlıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar ama biz biliyoruz ki mazlumların hamisi konumundaki Türkiye, o gün de bugün de inşallah bundan sonra da Boşnak kardeşlerinin yanında olacak. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük katliam Srebrenitsa’da yaşandı ve birkaç gün içerisinde 8 bin 372 Boşnak katledildi. Avrupa’nın ortasındaki bu soykırıma tüm dünya, Avrupa sessiz kaldı. Müslüman coğrafyalarda akan kanın durması, en büyük temennimizdir, duamızdır” dedi.

“Daha da güçleniyoruz”

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ise bundan 30 yıl önce Bosna Hersek’te yaşayan tüm halkların yüzde 65’inin referanduma çıktığını ve yüzde 99.8 oranında ‘Evet’ denildiğini hatırlattı. Alagiç, “Ne için ‘Evet’ denildi? Bağımsız, egemen, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir ülkeye evet dediler. Böyle bir devlet istedik diye, ülkemiz büyük saldırı altında kaldı. Ne oldu? 30 sene sonra ülkemiz yaşıyor, her zamankinden daha güçlü. 194 ülke tarafından tanınmış ve her geçen gün daha da güçleniyor” diye konuştu.

Preporod Kültür Sanat Derneği Başkanı Prof.Dr Sanjin Kadric, Bosna Hersek’in en önemli resmi günlerinden birinin Bağımsızlık Günü olduğunu ve bugünü coşku içinde kutladıklarını belirterek, “Bizim için önemli olduğu kadar Türk dostlarımız için de önemli olduğunu burada çok net görüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, sahne alan sanatçıların Boşnak ezgileri eşliğinde Bosna Hersek’in Bağımsız Günü coşku içinde kutlandı.