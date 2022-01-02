Bu kurslar gençleri meslek sahibi yapıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, gençleri meslek sahibi yapacak eğitimlere devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde haftanın 5 günü ‘Ön muhasebe kursu’ veriliyor. Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler tarafından ’Ön muhasebe’ ve ‘Zirve muhasebe’ programı eğitimi alıyor. Günlük 8 saat süren kurslar yoğun ilgi görürken, kursiyerler eğitim sonunda muhasebe ve mali işler departmanında görev alabilecek.

Mesleki eğitim ve istihdam kurslarının önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi ve istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi için Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimizde mesleki ve teknik eğitim çalışmaları veriliyor. Bu eğitimlerden biri olan ‘Ön muhasebe kursu’ kendini geliştirmek isteyen gençlerimize iş kapısını aralıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde verilen kursumuzda gençlerimiz iş hayatına hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak kalıcı istihdamı sağlamak önceliğimizdir” şeklinde konuştu.